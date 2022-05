Nachfolger von René Aufhauser steht fest

Pamminger: „Das ist der logische Schritt“

„Wir werden den eingeschlagenen Weg in unserer Philosophie konsequent weitergehen und alles dafür tun, dass sich unsere Spieler bestmöglich entwickeln und entsprechend erfolgreich sind“, erklärte der Pongauer, der als logischer Nachfolger des scheidenden René Aufhauser galt. Gemeinsam betreute das Duo in der abgelaufenen Saison auch die Youth-League-Mannschaft, die es bis ins Finale schaffte, dort aber an Benfica scheiterte.