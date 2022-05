Ausreißer-Sieg von De Bondt auf 18. Giro-Etappe

Das Hauptfeld mit den Sprintstars und den Gesamtwertungsfahrern kam im windbeeinflussten Finale knapp nicht mehr an das Quartett um De Bondt heran. Bester Österreicher war De Bondts Teamkollege Tobias Bayer an der 13. Stelle. Im Gesamtklassement führt weiterhin mit geringem Guthaben Richard Carapaz aus Ecuador. Der Ineos-Fahrer hat vor der nächsten Bergetappe am Freitag im Friaul nur drei Sekunden Vorsprung auf den Australier Jai Hindley.