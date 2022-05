20-jährige Wanderin 20 Meter abgestürzt

Die Frau stürzte am Donnerstag beim Aufstieg auf den Martinikogel in der Gemeinde St. Paul aus und stürzte etwa 20 Meter über ein steiles und felsiges Waldstück ab. Ihr Lebensgefährte setzte daraufhin sofort einen Notruf ab. Mittels Seil wurde sie von der Besatzung der Rettungshubschraubers C 11 geborgen und sofort ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die junge Kärntnerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Kopfbereich.