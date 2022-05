Sportliche Sightseeingtour quer durch Innsbruck

Gegenseitiges Helfen für ein gemeinsames Ziel

Dabei geht es in erster Linie nicht darum, die eigenen sportlichen Fähigkeiten zur Schau zu stellen, vielmehr geht es um das Miteinander. „Ein wesentlicher Teil des Events sind das gegenseitige Helfen und das gemeinsame Verfolgen eines Ziels – dem Spaß am Sport“, betonen die Veranstalter. In der Altstadt wird gekrabbelt, geklettert sowie gerutscht. Und auf die Athleten warten Hindernisse wie der „Krone“ Burpee Boulevard vor dem Goldenen Dachl, die Blackroll-Rutsche am Bergisel und die Bio-Blockade auf der Maria-Theresien-Straße. Start und Ziel ist vor dem Landestheater.