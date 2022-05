Bär, Wolf und Goldschakal in Tirol nachgewiesen

Nun ist es fix: Wie das Land am Donnerstagvormittag meldete, ist ein Wolf aus der italienischen Population für zwei Schafsrisse vom 16. und 17. Mai im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) verantwortlich. Auch bei einer begutachteten toten Rehgeiß vom 11. Mai im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner (ebenfalls Bezirk Innsbruck-Land) hat ein Wolf zugebissen, wie die genetischen Untersuchungen nun ergaben. Am selben Tag kam auch ein weiteres Reh im Gemeindegebiet von Telfes im Stubaital durch einen Goldschakal zu Tode.