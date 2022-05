Wolfsalarm: Vier gerissene Schafe im Stubaital

Foto zeigte Wolf in Osttirol

Auf Fotos bzw. einem Video einer Wildkamera wurde den Behörden zudem Bildmaterial eines vermeintlichen Wolfes im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol übermittelt. Berichte über Schäden gab es derweil nicht. Zudem wurde bei der genetischen Untersuchung von Proben eines Anfang Mai tot aufgefundenen Rehs in Sillian die DNA eines Goldschakals nachgewiesen.