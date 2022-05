Wohin mit Frau, die auf Platz in Kufstein „lebt“?

In diesem Fall stößt der Rechtsstaat an Grenzen

„In gewisser Hinsicht stößt der Rechtsstaat hier an seine Grenzen“, erklärt Kufsteins Bürgermeister und Anwalt Martin Krumschnabel. Und ergänzt: „Aus meiner Sicht ist die Dame dringend behandlungsbedürftig. Sie geht aber nicht freiwillig in ein Krankenhaus. Nach ärztlicher Auskunft liegt zu wenig Selbstgefährdung vor, um eine amtliche Einweisung gegen ihren Willen zu rechtfertigen.“