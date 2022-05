Bauarbeiten für Luxushotel sollen weitergehen

Die „AvenidA“ ist von Hans van der Mijl gegründet worden, 2007 wurde mit der ersten Anlage, dem „AvenidA Ski & Golf Resort“ in Kaprun gestartet, 2009 folgte schließlich die Gründung von „Alpin rentals“ als verbindende Betreiberfirma. 2017 waren bereits zehn Projekte in verschiedenen Bundesländern realisiert. Das Investoren-Projekt in St. Gallenkirch basiert auf dem „Buy- to- let-Modell“: Dabei investieren finanziell potente Käufer in Immobilien mit einer touristischen Widmung - etwa Apartmenthäuser oder Hotels - und werden ins Grundbuch eingetragen. Sie müssen ihre Einheiten aber in die reguläre touristische Vermietung einbringen.