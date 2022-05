Zelle in Graz: Wollte IS-Terrorist fliehen?

Ermittlungen wegen Anstiftung zum Mord

Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Ermittlungen wegen Anstiftung zum Mord in Form einer terroristischen Straftat inzwischen so gut wie abgeschlossen. Doch „Bubi-Bomber“ war einmal. Der rechtskräftig verurteilte Dschihadist trägt Bart, ist sehr trainiert. Und wählt beim Prozess am Dienstag seine Worte mit Bedacht.