Wie sich der US-Rap im Laufe der Zeit etablierte

In einer neuen Folge von Rudi Backstage rückt der US-Rap in den Mittelpunkt. Die Musikrichtung hat sich als Teil der Kultur des Hip-Hops etabliert und sich schnell im restlichen Musik-Business behauptet. Er löst sich in der heutigen Zeit von seinen eigenen Wurzeln und ist auch in der Mainstream-Schiene immer wiederzufinden. Entschieden zum Erfolg beigetragen haben allerdings zahlreiche Artists aus den Vereinigten Staaten.