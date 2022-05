Fahrer rettet sich aus Feuer-Tesla durchs Fenster

Das ändert aber nichts an der eigentlichen Dramatik des Vorfalls, denn eigentlich sollte ein ziemlich neues Auto eines ganz sicher nicht: während der Fahrt Feuer fangen. Zunächst erschien eine Fehlermeldung auf dem Display und der Strom schaltete sich ab. So weit, so wenig ungewöhnlich, denn dass man in einem Tesla manchmal das System neu starten muss, kommt durchaus vor. Doch als sich der Innenraum langsam mit Rauch füllte, kam Panik auf.