Jetzt ist es fix: Graz bekommt eine S-Bahn-Lösung

„Gut Ding braucht Weile“. Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Elke Kahr die Pressekonferenz am Dienstag - und sprach damit aus, was sich wohl die allermeisten dachten. Seit Jahren reiht sich ein Lösungskonzept an das nächste, der große Wurf zur Entlastung von Graz blieb jedoch bislang aus.