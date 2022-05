Keine Maske, Reisefreiheit: Ein Sommer wie damals?

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) haben am Dienstagvormittag das erneute Aussetzen der Impfpflicht sowie ein vorläufiges Ende der Maskenpflicht im lebensnotwendigen Handel und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab 1. Juni bekannt gegeben. Auch in der Schule werden an diesem Tag die letzten Maßnahmen aufgehoben. „Es ist jetzt zu verantworten, die Maskenpflicht zu pausieren“, sagte Rauch bei der Pressekonferenz, aber: „Die Maske wird wiederkommen.“