„Chemie-Attentat“ bei Aufsteiger Austria Lustenau

Am Sonntag feierte die Lustenauer Austria zum Saisonabschluss einen klaren 4:0-Heimsieg gegen die Young Violets aus Wien. 6000 Fans zelebrierten im Anschluss daran im Reichshofstadion die Übergabe des Meistertellers. Was zu diesem Zeitpunkt die Wenigsten wussten: Der Aufsteiger war in der Nacht zuvor Ziel eines „Chemie-Attentats“ geworden.