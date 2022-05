Unwetter sorgten für rund 10 Feuerwehreinsätze

Laut der Landes Alarm- und Warnzentrale (LAWZ) habe es im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens zehn Feuerwehreinsätze gegeben. Während die FF Eisentratten und Leoben einen brennenden Baum löschen musste, weil dort ein Blitz eingeschlagen hatte, rückten die Einsatzkräfte in Wisperndorf in Bad St. Leonhard zur Bekämpfung von Überflutungen aus. In Reichenfels, St. Donat und in Maria Saal waren Bäume wegen der Unwetter umgestürzt. In Krems war außerdem die Zufahrt nach Puchreit und Nöring wegen Vermurung gesperrt.