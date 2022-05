Nach Trennung: Bibi Claßen erstrahlt in neuem Look

Bibi besiegelt Trennung mit neuem Look

Während die Fans den Schock über das zerbrochene Liebesglück ihrer YouTube-Idole noch verdauen müssen, besiegelte die 29-Jährige das Ende ihrer Beziehung mit einem neuen Look. Statt Tränen zu vergießen, ging Bibi lieber zum Friseur. Die neue Frisur präsentierte die Netz-Berühmtheit, die mit „BibisBeautyPalace“ Millionen Fans begeistert, jetzt in ihrer Instagram-Story.