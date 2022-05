Bibi Claßen: Das sagt sie zur Trennung von Julian

Bibi meldete sich zur Trennung zu Wort

Nun legte Bibi in ihrer Instagram-Story nach: Die Netz-Berühmtheit, der auf ihrer YouTube-Plattform „BibisBeautyPalace“ 5,9 Millionen Fans hat, bestätigte: „Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja schon in Julians Story gehört ... Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen.“ Wie auch ihr Ex erklärte die 29-Jährige weiter, dass ihre Priorität nun die Kinder Lio und Emily seien. „Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an allererster Stelle bei uns.“