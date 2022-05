YouTube-Stars Bibi und Julian Claßen getrennt

Liebes-Aus nach 13 gemeinsamen Jahren

Bibi und Julian Claßen galten als absolutes YouTube-Traumpaar: 13 Jahre lang waren die beiden ein Paar, vier davon verheiratet. Söhnchen Lio kam vor drei Jahren zur Welt, Töchterchen Emily ist mittlerweile 2. Und so viel stellte der YouTube-Star in seiner Insta-Story jedenfalls noch klar: „Die Kinder stehen an Stelle Nummer Eins.“