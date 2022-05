E-Bike-Fahrer nach Kollision mit Auto reanimiert

Zu hohes Tempo

Laut mehreren Zeugen lenkte der Autofahrer sein Fahrzeug in der dortigen 30km/h Zone mit weit überhöhter Geschwindigkeit in die unübersichtliche Rechtskurve unmittelbar Richtung Radfahrerüberfahrt. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kam bei der dortigen Temposchwelle ins Rutschen. In weiterer Folge stieß er mit dem bereits am Radweg befindlichen Radfahrer frontal zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der 86-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert, einige Meter weit mitgeschleift und er kam unter dem Wagen zum Liegen. Dadurch erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.