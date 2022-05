Unfälle durch Alko-Raser: Härtere Strafen nötig?

In der Nacht auf Sonntag wollte ein stark alkoholisierter 23-Jähriger aus Niederösterreich in der Wiener Innenstadt mit seinem Pkw nach Hause fahren und verursachte hohe Schäden. Ebenfalls zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in Wilhelmsburg in St. Pölten. Schwere Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol häufen sich. Würden härtere Strafen etwas nützen? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!