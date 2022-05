Auto kracht in Haus: Vier Verletzte und ein Toter

Am Sonntagvormittag kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall in Wilhelmsburg in St. Pölten. Fünf Niederösterreicher, zwischen 19 und 26 Jahre alt, waren gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als der Lenker plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Die Folge: vier Verletzte und ein Toter.