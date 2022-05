Experte: Österreich verlor de facto Neutralität

Molnár erinnerte daran, dass die russische Freundschaft in der österreichischen Politik in der Vergangenheit oftmals ein sehr ernsthaftes Thema in internationalen Debatten darstellte. Dabei hätten mehrere österreichische Parteien hinsichtlich Moskau einen äußerst „freizügigen Standpunkt“ vertreten, nicht nur die FPÖ, sondern auch die SPÖ und die ÖVP. Dieser Standpunkt würde jedoch angesichts der russischen Aggression in der Ukraine einen Wandel erfahren. Die Frage des Erhalts der österreichischen Neutralität in der EU könnte im Falle einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union zur Isolation des Landes führen, betonte Molnár.