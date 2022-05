Kourtney Kardashian: Wilde Zungenspiele mit Travis

Aller guten Dinge sind drei, dachten sich Kourtney Kardashian und Travis Barker wohl. Denn nachdem sich das Paar bereits im Frühjahr von einem Elvis-Imitator in Las Vegas trauen ließ, gaben sie sich erst vor wenigen Tagen in Santa Barbara ganz offiziell das Jawort. Jetzt wird noch einmal richtig groß gefeiert - und das in „bella Italia“. In Portofino hat sich das Promi-Pärchen laut „TMZ“ das Schloss Castello Brown gemietet, wo die Hochzeits-Sause Gerüchten zufolge am Sonntag steigen soll.