Ab 17 Uhr LIVE: Austria Wien gegen Sturm Graz

Sturm Graz empfängt am letzten Spieltag der österreichischen Bundesliga die Wiener Austria. Während die Steirer den zweiten Platz in der Tabelle bereits festigen konnten, wollen sich die Veilchen einen Startplatz in der Europa League sichern. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie ab 17 Uhr hautnah mit dabei!