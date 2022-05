Christian Klien gibt in Spielberg seine Premiere

Das Team peilt einen Top-5-Rang am Samstag und Sonntag an. „Wir sind das erste Mal dabei. Aber was wir bis jetzt sehen, sind wir dabei bei der Musik. Das Auto funktioniert am Red Bull Ring“, erklärte Klien am Freitag. Gegen eine Siegerehrung mit Champagnerdusche hätte der 39-Jährige freilich nichts einzuwenden. „Vom Topspeed sind wir eher vorne dabei, und der Red Bull Ring hat durch die langen Geraden schon einen hohen Anteil, wo das gefragt ist. Auch im Sektor 2 mit den schnellen, flüssigen Kurven sind wir schnell.“