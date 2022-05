Soldat zu Witwe: „Ich bitte Sie um Vergebung“

Weil er einen Zivilisten aus dem Fenster eines gestohlenen Autos heraus getötet haben soll, muss sich der 21-jährige Vadim Shishimarin in der Ukraine vor Gericht verantworten. Am ersten Prozesstag am Mittwoch bekannte sich der russische Soldat für schuldig, am Donnerstag bat er die ukrainische Witwe des getöteten Mannes um Vergebung.