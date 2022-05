Wird DIESER Mann 1. Thiem-„Opfer“ seit Mai 2021?

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt der mit 43,6 Millionen Euro dotierten French Open in Paris mit Hugo Dellien aus Bolivien zu tun! Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Paris. Gegen den Weltranglisten-87. musste Thiem bisher noch nie antreten. Ob der Bolivianer das erste „Opfer“ von Thiem seit dem 12. Mai 2021 werden wird, als der Österreicher in Rom den Ungarn Marton Fucsovics 3:6, 7:6(5), 6:0 besiegt hatte?