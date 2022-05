Posse um Beachvolleyballplatz im Wiener Augarten

2020 gesperrt, nie wieder eröffnet

Doch nun ist Schluss damit. Oder besser gesagt, 2020 war bereits Schluss damit. Grund sind damals angekündigte und auch notwendige Sanierungsarbeiten. Die Sandschicht wurde immer dünner, was gehäuft zu Verletzungen der Spieler führte. So weit, so gut. Die Bundesgärten sperrten den Platz, kündigten eine Sanierung bis Mitte August 2020 an. Aus der wurde - trotz mehrmaliger Anfragen - bisher aber nichts. Seither geht nichts mehr, die begeisterten Hobbysportler finden keinen Platz mehr, um ihre Bälle übers Netz zu spielen.