Ab 11.20 Uhr LIVE: Schweden gegen Österreich

Österreichs Eishockey-Nationalteam will die unerwartete Chance in der Eliteklasse nutzen und bei der A-WM in Finnland (13.-29. Mai) so wie 2018 in Kopenhagen den Klassenerhalt schaffen. Nach einer intensiven Vorbereitung mit starken Testspielen startet die Mannschaft von Teamchef Roger Bader heute in Tampere gegen Schweden ins Turnier. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie ab 11.20 Uhr hautnah mit dabei!