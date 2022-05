Lukas Weißhaidinger: Der Riese mit vielen Reisen

Flüge sind heikles Thema

„Dank der Medaille in Tokio werde ich so viel angefragt wie nie. Klar taugt mir das, aber bei der vielen Reiserei kommt viel auf mich zu“, spricht der 1,97m große 148-Kilo-Koloss die Flüge an. „Gefährlich ist, dass er sich am Rücken verletzen könnte“, erklärt Coach Gregor Högler, dass möglichst XL-Plätze oder Businessclass gebucht werden.