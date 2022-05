Fotograf bei Wettkampf von Diskus getroffen!

Von diesem Zwischenfall geschockt, konnte sich Österreichs Olympia-Dritter beim besten Willen nicht mehr voll konzentrieren. Nach zwei ungültigen Versuchen warf er noch 62,31 m weit und brach dann entnervt den Wettkampf ab. „Natürlich war die Spannung voll draußen, was soll ich machen? Ich konnte mich einfach nicht weiter konzentrieren“, sagte der Oberösterreicher, der zwei Tage zuvor auf derselben Anlage mit 67,69 m in die Saison gestartet war und dabei sogar zwei ungültige Versuche über 70 m verzeichnet hatte. Am übernächsten Samstag startet Weoßhadinger in die neue Saison der Diamond League. Da fordert Luki die Schweden beim Meeting in Birmingham.