Rapids Geburtstagskind Schick verlängert Vertrag

„Als ich im Sommer 2019 zum SK Rapid gewechselt bin, dachte ich zu wissen, was auf mich zukommen wird. Nach drei Jahren muss ich allerdings sagen, dass all meine Erwartungen an diesen Verein, die Fans und das gesamte Umfeld übertroffen wurden. Hinzu kommt, dass sich meine Familie vom ersten Tag an hier in Wien unglaublich wohlfühlt. Genau deshalb war für mich klar, dass wenn der Verein weiter mit mir plant, ich auch meinen Vertrag bei Rapid verlängern möchte. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Verein eingeschlagen hat und deshalb auch sehr froh, dass ich in den nächsten beiden Jahren weiter meinen Teil dazu beitragen kann“, wird das Geburtstagskind in einer Vereinsaussendung zitiert.