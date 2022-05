Steuern: Der Staat als Raupe Nimmersatt

In Krisenzeiten ist es weder für Arbeitnehmer noch für Unternehmer besonders lustig: Wer Corona überstanden hat, muss jetzt aufpassen, nicht von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs weggespült zu werden. Nur einer hat es besser: der Staat, denn er kassiert so viel an Steuern wie überhaupt noch nie. Die Raupe Nimmersatt frisst und frisst.