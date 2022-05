So viele Deutsche zieht es nach Österreich

Auswanderer aus Deutschland zieht es unter allen europäischen Staaten nach wie vor am häufigsten in die Schweiz. Anfang 2021 hatten rund 309.000 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz im südlichen Nachbarland, wie das deutsche Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Bereits auf Platz zwei der Ziele für deutsche Auswanderer folgt Österreich.