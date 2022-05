Aufsichtsräte wollen Blick in Verträge erzwingen

Nun wollen sie die Informationen in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschaffen. Der entsprechende Antrag ging am Donnerstag an Aufsichtsrats-Chef Christoph Fuchs (ÖVP). Auch über die Kostenschätzungen nach der jüngsten Preis-Explosion wollen die beiden Aufsichtsräte Auskunft.