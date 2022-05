Patrick Greil: Tränen beim letzten Heimspiel

Seine fußballerische Zukunft hat Austria-Klagenfurt-Kicker Patrick Greil bereits in trockene Tücher gewickelt: Kommende Saison wird er das grün-weiße Trikot von Rapid Wien überstreifen (die „Krone“ berichtete). Am Sonntag spielte er ein letztes Mal am Rasen seines „Wohnzimmers“ im Wörthersee-Stadion. Nach seiner Auswechslung kamen ihm auf der Bank gar die Tränen …