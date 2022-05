Trike-Fans besuchen diese Woche den Millstättersee

In Treffling sind die Trikes los! Von 27. bis 29. Mai findet dort ein Treffen der motorisierten Dreiräder statt. Peter Koller ist es zu verdanken, dass es dieses Event in Seeboden gibt. Damit will der 67-Jährige auch die Nebensaison in seiner Heimatgemeinde beleben und für zusätzliche Nächtigungen sorgen.