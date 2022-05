Mit Kommissar DNA Kampf gegen Hundstrümmerl-Plage

Nein, es bringt kein Glück, wenn man in Hundstrümmerln steigt! Es ist unhygienisch und stinkt gewaltig. Trotzdem bringt eine Minderheit der Hundehalter in Österreich es trotzdem nicht zustande, den Hundekot ihrer Lieblinge korrekt zu entsorgen und die Mehrheit der Herrln und Frauerln in der Alpenrepublik in Verruf. Zur Erinnerung: Das Hunde-Gackerl gehört in ein Sackerl und das in einem Mistkübel deponiert!