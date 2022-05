Nordische Kombination: Novum bei der WM 2023

Der Saisonauftakt für Johannes Lamparter und Co. erfolgt Ende November in Ruka in Finnland, die Kombiniererinnen starten Anfang Dezember in Lillehammer (NOR). Anfang Februar könnte es in Oberstdorf zur Skiflug-Premiere kommen, so die FIS, die dafür aber noch nicht endgültig Grünes Licht gegeben hat. Bei der WM vom 22. Februar bis 5. März in Planica kommt es hingegen fix zur Mixed-Team-Premiere.