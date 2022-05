Voraberger geht nach peinlichem Hymnen-Patzer k.o.

Eva Voraberger ist am Samstag in Istanbul im Kampf um den mit einem Silbergürtel belohnten WBC-Titel auf verlorenem Posten gestanden. Die 32-jährige Profi-Boxerin musste sich zu nächtlicher Stunde um halb zwei Uhr Ortszeit in der vierten Runde der Türkin Seren Cetin im Bantamgewicht (bis 53,5 Kilogramm) mit k.o. geschlagen geben. Die Organisatoren sorgten mit der falschen österreichischen Hymne für einen Fauxpas.