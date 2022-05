Saalfelden muss weiter auf Haus der Musik warten

„Solange Verkauf und Widmung der Königgründe nicht durch sind, ist es nicht verantwortbar, mit dem Haus der Musik weiterzumachen“, erklärt Ortschef Erich Rohrmoser. Ende des Jahres soll es so weit sein, hofft der SPÖ-Bürgermeister. „Die Finanzierung des Projekts ist nur dann gegeben.“ Rohrmoser geht realistischerweise von einem Baustart im Jahr 2023 aus. Die ÖVP sieht Rohrmoser in der Pflicht und wirft ihm vor, das Projekt zu verschleppen und die Kosten in die Höhe zu treiben.