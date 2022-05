Masken-Aus: An Schulen ist die Normalität zurück

33 Fälle der Subvarianten BA.4 und BA.5

Welche Variante uns nach dem Sommer beschäftigen wird und in welcher Intensität, steht in den Sternen. Leichtes Aufatmen gibt es betreffend der in Wien vor einigen Wochen erstmals aufgetretenen Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 - sie legten in Wien bisher nur auf sehr niedrigem Niveau zu. Letzte Woche wurden sie lediglich in 33 der detektierten positiven Proben festgestellt.