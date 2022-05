Ab 14.10 Uhr LIVE: MotoGP-Qualifying in Le Mans

Nach einem enttäuschenden Start in die Saison hat Quartararo spätestens mit seinem Sieg in Portimao zurück in die Spur gefunden. Die Gerüchte um einen Abschied von Yamaha wurden stetig leiser und Platz eins in der Fahrer-WM sorgt wohl auch für Selbstbewusstsein beim 23-Jährigen.