Miami als erstes Team in NBA-Conference-Finals

Die Dallas Mavericks erzwangen mit einem deutlichen 113:86 in ihrer Viertelfinal-Serie gegen die Phoenix Suns ein entscheidendes Spiel sieben. Bisher haben beide Teams in der Serie ihre Heimspiele gewonnen, Spiel sieben steigt am Sonntag in Phoenix. Überragender Spieler war Luka Doncic mit 33 Punkten, elf Rebounds und acht Assists.