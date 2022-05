140 bunte Papageien „inskribieren“ im Glashaus

Tierische Sprachtalente ziehen in die Uni Wien

Ziegler: „Wenn etwas nicht funktioniert, hat das Schicksal noch etwas Besseres vorgesehen.“ Im Oktober 2021 wurde ihre Motivation zur Realität. Das Biologiezentrum der Universität Wien zog vom Alsergrund ins neue University of Vienna Biology Building im 3. Bezirk. Ziegler wandte sich umgehend an die Eigentümerin, die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Der Besichtigung des Glashauses folgte eine Präsentation zur Errichtung eines Artenschutzzentrums mit Schwerpunkt Papageien. Anschließend konnte mit der Adaptierung der Räumlichkeiten begonnen werden.