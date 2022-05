Uni Graz: Suche nach Rektor geht ins heiße Finale

Entscheidung an TU Graz bis Mitte Juli

Doch nicht nur an der größten Hochschule der Steiermark beginnt bald eine neue Rektorats-Ära. Auch die TU Graz ist mitten in der „Chefsuche“. Harald Kainz wird nicht mehr antreten. Sechs Bewerbungen aus dem In- und Ausland sind hier eingegangen, darunter zwei Frauen. Ob weitere Kandidaten dazukommen - zwölf wurden ins Auge gefasst - steht Ende Mai fest. Das Hearing ist für Mitte Juni angesetzt, die Rektorswahl für Mitte Juli.