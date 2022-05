Teuerung ist in unseren Betrieben das Hauptthema

Was beschäftigt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Oberösterreichs Betrieben aktuell am meisten? Die Hauptthemen sind wenig überraschend: Teuerung, Fachkräftemangel, Übergang in den Ruhestand. Geduldig anhören tut sich alles dazu vor Ort in den Betrieben AK-Präsident Andreas Stangl, der durchs Land tourt.