BC Vienna und Gmunden gewinnen zweites Halbfinale

BC Vienna und die Swans Gmunden haben in der Männer-Basketball-Superliga den nächsten Schritt in Richtung Finale gemacht. Die Wiener ließen UBSC Graz auch in der Steiermark beim 84:63 keine Chance und stellten damit am Mittwoch in der „best-of-five“-Serie des Halbfinales auf 2:0. Ebenfalls diesen Vorsprung erarbeiteten sich die Oberösterreicher mit einem 107:90 bei den Oberwart Gunners. Beide unterlegenen Teams stehen am Samstag in den dritten Partien schon unter Zugzwang.