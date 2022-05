Haus der Natur gab Nazi-Diebstähle zurück

Das Salzburger Haus der Natur hat am Mittwoch bei einem Festakt in Warschau von den Nationalsozialisten geraubte Objekte offiziell zurück an Polen übergeben. Es handelt es sich dabei um ein Schimpansenfell, 17 Vogelpräparate, 16 Knochenpräparate, zwei Jagdtrophäen und 47 Bücher. Bereits im Februar waren die Gegenstände an das „Museum und Institut für Zoologie“ an der Polnischen Akademie der Wissenschaften verschickt worden.