Für Segel-Duo hat Olympia 2024 schon begonnen

In Marseille wurde auch schon der Container errichtet, der als Hauptstützpunkt gilt. In ihm gibt es einen Screen, auf dem man sich alle Daten anschauen kann, eine Werkbank, um Material auszubessern, auch Fitness- und Kühlgeräte. Neben Elena Cristofori und den Seglern sind mehrere Trainer, ein Physio, Sportdirektor Matthias Schmid und Co. vor Ort, insgesamt über 20 Personen. Ein Aufgebot wie bei Olympia.